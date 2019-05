Fabio Quagliarella ha un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante della Sampdoria oggi si gode il titolo di capocannoniere, il domani invece resta nebuloso. Ci sono però alcune certezze: la prima, è che la sua figura è cruciale nella squadra blucerchiata. Giampaolo ha costruito l'undici titolare attorno a lui, e la sensazione è che la dirigenza doriana voglia mantenere lo status quo, imbastendo la futura formazione potendo contare sul carisma e l'esperienza del numero 27. Troppo importante il suo peso all'interno dello spogliatoio, troppo prezioso l'esempio che l'attaccante stabiese può dare ai compagni, specialmente i più giovani. La seconda certezza invece è che Quagliarella vuole andare agli Europei 2020. Dopo non gli dispiacerebbe un'esperienza all'estero, in particolare negli States, ma si parla di un futuro non a breve termine.



La Samp però è anche consapevole del fatto che non mancheranno le lusinghe per il re dei bomber della Serie A, anche a dispetto della carta d'identità. Un esempio lampante sono i corteggiamenti del Napoli, fatti direttamente al giocatore senza prima contattare la società doriana. Secondo La Gazzetta dello Sport, questo atteggiamento avrebbe irritato la Sampdoria, che però da tutto questo gradimento attorno a Quagliarella esce rafforzata nelle sue convinzioni. A Corte Lambruschini vogliono trattenere il miglior attaccante della Serie A, affidandogli un ruolo centrale nel progetto.