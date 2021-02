C'è una particolarità che forse non tutti conoscono in merito al centrocampista dellaJakub. Il giocatore ceco, oltre che un calciatore, è anche un artista, e trascorre gran parte del suo tempo con questa passione: "Sin da bambino ho sempre preso carta e penna per disegnare.Facevamo gli artisti di strada. Ma poi un giorno ho beccato degli schiaffi dalla polizia, dai miei genitori, dai miei allenatori" ha raccontato a Tuttosport.Recentemente, questa sua qualità è tornata alla ribalta per un ritratto di Kobe Bryant: "Mi ha fatto molto piacere dipingere questo quadro di Kobe Bryant. È stata una cosaHa molto più senso fare questo piuttosto che fare il cretino per strada. Prima facevo danni, ora aiuto gli altri".Oltre al disegno, la sua grande passione è il calcio. E con la Sampdoria sta vivendo un buon momento:. Ad essere amici ci aiutano i risultati, se le cose vanno bene in campo anche l’umore è perfetto. Derby? Ci teniamo molto a fare bene perchésu tre. Vogliamo la rivincita e conquistare i tre punti. L’obiettivo è vincere per i nostri tifosi- Stiamo andando meglio dell’anno scorso. Abbiamo fatto un buon girone di andata, ma dipende sempre da noi. Se facciamo quello che sappiamo fare, diventiamo veramente forti. Non si capisce chi è titolare e chi no. Tutti possono essere utili".Prima però c'è l'Atalanta: "Hanno continuità, fanno sempre bene. Ho visto la partita contro il Real Madrid, una bellissima squadra che ha giocato bene anche dopo l’espulsione di Freuler. Ranieri? La storia parla per lui" conclude. "è passato attraverso squadre incredibili. Va rispettato. A noi dà una grande mano, speriamo di proseguire con lui".