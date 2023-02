Il nuovo attaccante della Sampdoria Jesè Rodriguez ha parlato ai media ufficiali blucerchiati:



"Sono molto contento di essere alla Samp, non ho avuto dubbi quando c'è stata l'occasione. Guardo molto calcio italiano, conosco la squadra e il mio obiettivo è aiutarla perché possa fare punti e migliorare. Vedo che siamo competitivi, è mancata fortuna in qualche partita ma bisogna avere fiducia e lavorare. Il mister mi ha detto cosa fare in campo, so cosa posso fare. Confido che lavorando tutti insieme possiamo salvarci. Giocare con tanti campioni è un'esperienza positiva ma ognuno vive le sue a suo modo. I tifosi ieri mi hanno impressionato, ci daranno una grande mano".