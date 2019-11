Non è neppure ancora iniziato dicembre, ma già iniziano a circolare a Genova i nomi per alcuni possibili rinforzi per la Sampdoria. La presenza di Ranieri in blucerchiato ha logicamente fatto tornare d'attualità la pista che conduce ad alcuni esuberi della Roma, in particolare Alessandro Florenzi e Juan Jesus. Entrambi i giocatori sarebbero sul taccuino della dirigenza doriana, ma si tratterebbe di due operazioni molto complesse. Dalla Capitale, infatti, smentiscono l'interesse blucerchiato: su Florenzi si starebbe muovendo in maniera decisa l'Inter, mentre per Juan Jesus andrebbe registrato l'interessamento di numerose società estere.



Più percorribile, secondo l'edizione odierna de La Stampa, la pista che conduce a Moise Kean, acquistato in estate dall'Everton per 27,5 milioni di euro (più 2,5 milioni legati ai bonus). Secondo il quotidiano, il Doria potrebbe accordarsi per un trasferimento a Genova in prestito in modo tale da consentire al calciatore di farsi le ossa in blucerchiato prima di tornare in Premier, dove sta faticando.