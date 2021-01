Dopo Torino-Fiorentina e Bologna-Milan, prosegue il programma della prima giornata di ritorno di Serie A con Sampdoria-Juventus: fischio d'inizio, arbitra Michael Fabbri, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





SAMPDORIA – JUVENTUS Sabato 30/01 h. 18.00

FABBRI

ALASSIO – TOLFO

IV: MARESCA

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI



SECONDO TEMPO



56' - Annullato un gol a Morata, fuorigioco dell'attaccante spagnolo.



PRIMO TEMPO



42' - Ronaldo invoca un calcio di rigore per intervento in scivolata di Yoshida, Fabbri non concede: decisione corretta, il difensore della Sampdoria colpisce il pallone.



37' - Bentancur ferma la ripartenza di Keita: fallo e ammonizione per il centrocampista della Juve.



30' - Ekdal perde palla e stende Bentancur: i giocatori della Juventus invocano il rosso, Fabbri estrae il giallo perché non si tratta di chiara occasione da gol.



24' - Thorsby interviene in ritardo sul rinvio della difesa bianconera, giallo per il centrocampista della Sampdoria.