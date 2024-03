Sampdoria, Kasami blucerchiato sino a 2025: rinnovo automatico e chiamata a Manfredi

Lorenzo Montaldo

Soltanto qualche mese fa ci si chiedeva se un giocatore svincolato come Pajtim Kasami fosse l'innesto giusto per la Sampdoria. C'era chi aveva accompagnato l'approdo a Genova del centrocampista con grande scetticismo, ma dalla prima partita lo svizzero ha convinto tutti. Le prestazioni dell'ex Palermo con la maglia doriana hanno impressionato, e il calciatore classe 1992 è diventato subito leader e perno dello spogliatoio genovese.



Kasami a suo tempo aveva firmato un contratto sino a giugno 2024, e quindi si iniziava a temere per un possibile corteggiamento a fine stagione di qualche società. La questione però è già abbondantemente superata perché proprio a Bari Kasami ha raggiunto la sua ventesima presenza con la maglia della Samp, facendo scattare il rinnovo automatico del contratto per un ulteriore stagione, sino a giugno 2025. Kasami oltretutto sta molto bene a Genova, e sembra intenzionato a proseguire qui la sua carriera.



C'è anche un retroscena che riguarda il post gara, raccontato da Il Secolo XIX. Al termine del match infatti proprio Kasami, l'uomo partita, avrebbe videochiamato il presidente Manfredi, assente in Puglia. Il numero uno blucerchiato non aveva potuto seguire la squadra, e quindi aveva a sua volta videochiamato i giocatori per caricarli in vista della sfida. Al termine dell'incontro, Kasami ha 'ricambiato' per salutare l'imprenditore e festeggiare anche con lui il successo.