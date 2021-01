Keita Balde, attaccante della Samp, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’intervallo del match contro il Parma: “Non ho fatto un’esultanza polemica, volevo segnare per aiutare la squadra. Ho sentito delle chiacchiere ultimamente, io do tutto me stesso per la Sampdoria e per la maglia per cui gioco. Il giallo? L’arbitro mi ha ammonito e il nostro capitano mi ha dato dei consigli dicendomi di stare tranquillo”.