Arrivano indiscrezioni importanti da Bogliasco, e dalla possibile formazione anti-Udinese. Il dubbio principale di Ranieri riguarda l'attacco, dove la Sampdoria può contare su Keita, Quagliarella e Torregrossa, oltre a La Gumina.Il nuovo acquisto doriano però sembra destinato a partire dalla panchina, anche perché secondo Ranieri non è ancora al livello fisico dei compagni, pur avendo giocato regolarmente tra dicembre e gennaio.



Secondo Il Secolo XIX il mister doriano potrebbe optare per l'impiego dal primo minuto di Quagliarella ("Ma certo che ritroverà il sorriso") dopo tre panchine consecutive. Il tandem con Keita, però, andrebbe escluso: "Davanti ho ampia scelta, l'importante è tenere sempre l'equilibrio nella squadra e le motivazioni giuste" ha detto Ranieri. Il ballottaggio per il giocatore da affiancare a Quagliarella, quindi, sarebbe tra Ramirez e Verre.