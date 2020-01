Problemi in casa Sampdoria. Nei giorni scorsi veniva dato Simon Kjaer come plausibile rinforzo per la retroguardia blucerchiata, ma l'incontro atteso per ieri tra l'entourage del calciatore e la dirigenza di Corte Lambruschini non sarebbe andato in scena.



Secondo Sky Sport il procuratore del danese si trovava all'estero, e filtrerebbe anche la scarsa convinzione di Kjaer di sposare il progetto Samp. Il giocatore dell'Atalanta non sarebbe convinto dall'idea di lottare per non retrocedere, e inoltre sullo sfondo ci sarebbero anche gli interessamenti di due società come Milan e Cagliari, che però lo prenderebbe in prestito semestrale. La Samp invece sarebbe disposta ad un acquisto a titolo definitivo, offrendo contestualmente 3 anni di contratto al calciatore.



La prima alternativa per il Doria in questo momento pare essere rappresentata dal rientro di Lorenzo Tonelli, ormai finito ai margini del progetto Napoli e già 'testato' dalla Samp la scorsa stagione.