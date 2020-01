L'infortunio di Ferrari costringe la Sampdoria a stringere per l'arrivo di un nuovo difensore alla corte di Claudio Ranieri. Secondo la Gazzetta dello Sport il primissimo nome sulla lista dei dirigenti blucerchiati è ora quello di Simon Kjaer, centrale danese in uscita dall'Atalanta. Nelle prossime ore, dopo la partita col Milan, possibile che le due società tornino a parlare della questione. Il Corriere dello Sport aggiunge come domani sia in programma un incontro fra i dirigenti blucerchiati e gli agenti del centrale danese.