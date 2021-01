Il casting della Sampdoria, che dopo aver perso Sy era alla caccia di un terzino sinistro, sembra aver dato un responso. Il club blucerchiato dovrebbe aver individuato il rinforzo giusto da consegnare a Ranieri, e come spesso è accaduto recentemente da Corte Lambruschini paiono intenzionati a pescare nel mercato del Nord. Recentemente a Genova la colonia scandinava, iniziata da Ekdal e proseguita con Thorsby, Askildsen, Damsgaard e Hermansen potrebbe arricchirsi di un nuovo elemento. Il nome nuovo, infatti, è quello di Lukas Klitten.



Terzino sinistro classe 2000, nato in Danimarca e di proprietà dell'Aalborg, secondo Sky Sport sarebbe il connazionale di Damsgaard il nuovo obiettivo di mercato della Samp. Ad incentivare il Doria ci sarebbe il contratto di Klitten, in scadenza a giugno. I blucerchiati potrebbero cercare di accelerare i tempi e portarlo a Genova già a gennaio, pagando un piccolo indennizzo all'Aalborg pur di averlo subito come vice Augello. L'esterno risponde all'identikit stilato dagli uomini mercato genovesi, che volevano un giocatore giovane, da far crescere alle spalle del terzino ex Spezia.