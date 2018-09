Sull'aereo che ieri è partito alla volta di Cagliari affittato dalla Sampdoria non è salito Gianluca Caprari, alle prese con un problema fisico. L'attaccante è rimasto a Genova, alla pari di Saponara e del lungodegente Regini, ma Marco Giampaolo ha deciso di portare con sé un altro centravanti, oltre al Primavera Stijepovic. Si tratta di Dawid Kownacki, che pure non è al meglio.



Ieri il giocatore polacco non si è allenato con il resto del gruppo a Bogliasco. La caviglia, che gli ha fatto saltare il match con l'Inter, non è ancora tornata alla normalità. Stamattina però il calciatore classe 1997 durante la rifinitura proverà a percepire quali sono le sue sensazioni in merito all'infortunio. L'obiettivo è quello di andare almeno in panchina, per poi eventualmente subentrare a gara in corso, ammesso che la caviglia regga.