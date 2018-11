Il futuro di Dawid Kownacki sembra decisamente lontano da Genova, almeno per quanto riguarda il breve periodo. Il centravanti della Sampdoria sperava di trovare più spazio in blucerchiato nel corso della stagione, ma la concorrenza di Defrel e Quagliarella unita ad alcune prestazioni opache del polacco lo hanno tolto dal radar di Giampaolo.



"Non ho accumulato abbastanza minuti. È una situazione che incide sullo stato d’animo ed è per questo che la forma fisica non è quella che dovrebbe essere" ha detto l'ex Lech Poznan a sportowefakty.pl. "Sono tornato dai Mondiali con uno stato di preparazione diverso da quello dei miei compagni quando si giocava ogni tre giorni, io scendevo in campo 5 o 8 minuti. In condizioni del genere, è difficile mettersi in forma. È tutto nella mia testa, io sono molto ambizioso: prendo un attimo la palla e voglio fare di tutto".



Il futuro quindi sarà probabilmente in un'altra piazza: "Non ho ancora parlato con la società, ma con l’allenatore sì. Sono un giocatore ambizioso e impaziente, non mi accontento di giocare una manciata di minuti. Ci sono ancora tante partite davanti a noi, ma se la situazione dovesse persistere, allora prenderò in considerazione altre opzioni e magari cambierò aria".



Kownacki ha le idee decisamente chiare: "Ho bisogno di giocare per poter crescere. È un momento importante per la mia carriera: vado avanti o mi fermo. Analizzerò tutte le opzioni e sceglierò la migliore". Una delle ipotesi per Kownacki sarebbe quella di un trasferimento in prestito al Bologna.