Il concetto di plusvalenza sta acquistando sempre più importanza all'interno di un calcio che guarda con più di un occhio all'aspetto economico. Una possibile svolta, in tal senso, potrebbe darla la Sampdoria. Il club blucerchiato, dopo aver ufficialmente salutato ieri Marco Giampaolo, è pronta ad accogliere Eusebio Di Francesco come nuovo tecnico. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, all'interno del contratto da 1,6 milioni a stagione ci sarebbe un capitoletto inerente le plusvalenze. Per ogni giocatore valorizzato e rivenduto, infatti, il tecnico ex Roma guadagnerà l'1%. Tanti i talenti sbocciati in Liguria negli ultimi anni: Mustafi, Soriano, Eder, Muriel, Skriniar, Shick e Torreira. E nel futuro della Samp, per ogni plusvalenza ecco un incasso anche per mister Di Fra.