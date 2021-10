L’avvio di campionato della Sampdoria è stato abbastanza deludente per la squadra genovese dal punto di vista dell’affluenza al Ferraris. I numeri, infatti, sono abbastanza preoccupanti e spaventano Corte Lambruschini, che dai botteghini sta incassando cifre buone soltanto a seguito del rincaro.



Su tre delle quattro partite infatti non è neppure stato superato il tetto dei 5000 paganti mentre la media da inizio stagione, scrive Il Secolo XIX, è di 5.668 spettatori . In termini assoluti la Sampdoria è uno dei fanalini di coda della Serie A, davanti soltanto a Spezia (5.533), Venezia (4.288), Sassuolo (4.192) ed Empoli (3.563).