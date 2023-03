Nonostante i circa 400 minuti complessivi giocati in oltre un anno solare, il terzino della Sampdoria Andrea Conti a febbraio 2022, cioè un mese dopo essere arrivato a Genova dal Milan, ha ottenuto un rinnovo di contratto sino a giugno 2025. Da quel momento in poi, tra un problema fisico e l'altro, il terzino ha disputato soltanto 8 partite sommando campionato e Coppa Italia tra la scorsa stagione e quella attuale, di cui appena 4 da titolare. Adesso però sembrerebbe esserci una nuova grana perché il suo agente, Mario Giuffredi, si è mosso per reclamare i compensi.



Secondo Il Secolo XIX i procuratori starebbero iniziando ad 'aggredire' la Samp, a partire proprio da quello di Conti. Giuffredi avrebbe presentato un'istanza arbitrale al Collegio di Garanzia del Coni, per reclamare i compensi legati proprio al rinnovo dell'ex rossonero. La società è rimasta molto sorpresa da questa mossa anche perché Giuffredi veniva accreditato di ottimi rapporti con alcuni dirigenti. L'agente, che vantava un ottimo rapporto con Ferrero ("Vado d’accordo anche con Lotito e Ferrero, sembra che siano personaggi burberi e invece non è così" si legge in un'intervista sul sito della sua agenzia) aveva ottenuto per Conti un rinnovo a 750mila euro netti a stagione.