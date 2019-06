Marco Giampaolo attualmente veleggia nel Mar Adriatico, vicino alla Croazia. Il suo viaggio durerà ancora alcuni giorni, ma il futuro dell'allenatore della Sampdoria viene discusso dal Milan e dal suo agente, che probabilmente oggi o al più tardi lunedì vedrà il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti.



L'obiettivo secondo La Gazzetta dello Sport è quello di liberare il tecnico da ogni vincolo contrattuale, per permettere poi al mister di accasarsi con chi vuole, in questo caso con i rossoneri. Le tempistiche potrebbero allungarsi in caso la Sampdoria decidesse di mettersi 'in attesa', aspettando una chiamata del Milan per liberare Giampaolo con il fine di chiedere un indennizzo per lasciar partire il mister.



Giampaolo è atteso a Genova tra dieci giorni, lunedì 17, per incontrare Ferrero per l'ultima volta. Potrebbe essere un faccia a faccia risolutivo, anche se secondo il quotidiano non ci sono dubbi sull'intesa ormai raggiunta: bisognerà soltanto preparare gli accordi.