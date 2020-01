A Genova c'è un piccolo giallo di mercato che si sta consumando in queste ore. La vicenda riguarda il difensore centrale Jeison Murillo, che sembrava destinato a prendere il posto di Ferrari nel cuore della difesa della Sampdoria. Il recente exploit di Chabot, unito alle voci sull'interessamento del Galatasaray per l'ex Inter, hanno notevolmente complicato la vicenda.



Nei giorni scorsi si era diffusa un'indiscrezione secondo la quale Murillo pareva intenzionato a trasferirsi ad Istanbul. La notizia era stata smentita con forza dall'entourage del calciatore, che però sembra voler chiedere un chiarimento a Corte Lambruschini. Secondo Il Secolo XIX l'agente di Murillo in questi giorni incontrerà la dirigenza doriana ​per fare il punto in merito alla situazione del giocatore arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia.



Il confronto sarà legato alle numerose voci di mercato che continuano ad impazzare in merito ad un suo trasferimento al Galatasaray, ma avverrà anche per chiedere alla Samp delucidazioni sulle intenzioni future. Il procuratore e Murillo vogliono capire se il classe '92 verrà destinato alla panchina, o se invece troverà più spazio.