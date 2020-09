La Sampdoria oggi abbraccerà Antonio Candreva, ma resta ancora in sospeso l'arrivo dell'altro colpo di mercato dei blucerchiati, ossia Keita Baldé. L'attacccante del Monaco era atteso oggi, ma in realtà per vederlo a Genova bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La data del suo approdo nel capoluogo ligure infatti non sarebbe ancora stata comunicata neppure alla Samp.



Se non ci saranno sorprese, scrive Il Secolo XIX, Keita potrebbe arrivare a Genova tra un paio di giorni, all'inizio della prossima settimana, per poter finalmente vestire il blucerchiato.