Il calciomercato inizia già oggi a prendere corpo, e attenzione al possibile intreccio che si starebbe sviluppando tra l'Italia e l'Inghilterra. Protagonista di questo triangolo l'Arsenal, che si prepara a perdere Ramsey - diretto alla Juventus - e sonda alcune alternative per il centrocampo. Uno dei nomi sul taccuino dei Gunners era quello di Nicolò Barella del Cagliari, appetito anche in Italia in particolare dall'Inter, ma pure in Premier, con il Chelsea molto interessato al calciatore classe 1997.



Secondo i media inglesi l'Arsenal avrebbe però virato su altri obiettivi proprio a causa dell'elevata richiesta fatta dai sardi per il cartellino del suo gioiello. E tra i nuovi possibili colpi di mercato della squadra di Emery figura Dennis Praet, seguito in Italia dall'Inter (che lo valuta come alternativa per il centrocampo) e dalla Juventus. I bianconeri in particolare già da tempo ne monitorano la crescita, addirittura da quando il belga militava nell'Anderlecht, e domenica hanno inviato al Ferraris Fabio Paratici per osservare il numero 10 della Sampdoria dal vivo. A Genova però la Vecchia Signora era in compagnia dello stesso Arsenal, che ha accreditato il suo capo scout con l'intento di analizzare la prestazione del centrocampista di Giampaolo e provare magari a ripetere l'operazione Torreira, condotta con successo la scorsa estate. Le richieste blucerchiate di almeno 25 milioni per Praet sono legittimate anche dal fatto che la clausola rescissoria del belga è stata eliminata con il recente rinnovo contrattuale. La grande attenzione sul centrocampista doriano potrebbe garantire a Corte Lambruschini un ritocco verso l'alto della valutazione di Praet, che ormai da tre anni è titolare con continuità in Serie A.