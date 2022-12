Una data cruciale, per il destino della Sampdoria, era quella del 14 dicembre quando il CdA ha convocato l'assemblea degli azionisti in prima convocazione. L'appuntamento, però, potrebbe slittare al 19 dicembre, in seconda convocazione. Alla base di questo cambio data, secondo La Repubblica, ci sarebbe il fondo Merlyn Partners.



Il gruppo che si dice interessato all'acquisto del club starebbe cercando di trovare un accordo con Massimo Ferrero. Va ricordato infatti che, seenza l’ok della famiglia del Viperetta, sarebbe impossibile per la cordata anglo-americana procedere all’aumento di capitale e alla famosa scalata alle quote di Sampdoria. Qualche giorno in più, infine, potrebbe servire anche al gruppo Di Silvio legato al presunto sceicco Al Thani per presentare il famoso bonifico da 40 milioni annunciato ormai da settembre.