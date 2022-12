La Sampdoria vuole Lammers e Marin dall'Empoli, e per arrivare a questi due giocatori è disposta a mettere sul piatto Ciccio Caputo, che tornerebbe in Toscana in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il Secolo XIX scrive che i prestiti di Lammers e Marin da Atalanta e Cagliari verrebbero girati alla Samp.