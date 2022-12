L'attaccante della Sampdoria Francesco Caputo potrebbe lasciare Genova già a gennaio. Per il giocatore ex Sassuolo potrebbe concretizzarsi un grande ritorno, ad Empoli dove aveva raggiunto la Serie A e l'esplosione definitiva.



La scorsa settimana la pista azzurra sembrava solo una suggestione, ora invece sembra essere una possibilità concreta. Il presidente Corsi, scrive Sampnews24.com, pare intenzionato ad assicurarsi Caputo anche perché in avanti l'Empoli può contare sul solo Destro. Lo stesso Caputo gradirebbe il ritorno al Castellani. L'offerta verrà presentata al rientro dalla tournée in Spagna, e sarà formalizzata sulla base di un acquisto a titolo definitivo, niente contropartite tecniche.