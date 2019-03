La notizia del contatto telefonico tra Gianluca Vialli e Massimo ha fatto rizzare le antenne ai tifosi della, in attesa di notizie in merito al futuro societario del club blucerchiato. Questo anche perchè negli ultimi giorni aveva fatto scalpore a Genova la notizia di un altro fondo interessato all'acquisto del club blucerchiato.Il presidente Ferrero, nel corso della telefonata di ieri, avrebbe messo a conoscenza Vialli proprio dell'interesse di altre società. In particolare secondo Il Secolo XIX il Viperetta avrebbe fatto sapere all'ex bomber di aver ricevuto unache vorrebbe rilevare il club tramite un fondo inglese. L'imprenditore avrebbe chiesto un incontro per formulare un'offerta di acquisto, inserendo anche una clausola molto particolare. Il potenziale compratore vorrebbe infatti mantenere. Il patron blucerchiato avrebbe chiesto un'importantemilionaria per dimostrare il reale interesse ad arrivare ad un closing. Oltretutto, l'offerta di questo nuovo soggetto sarebbe anche più ricca di quella formulata dal gruppo Vialli, ma la sensazione è che l'ex bomber dopo la telefonata non voglia farsi superare, arrivando a una fumata bianca.In caso dovesse andare in porto l'affare con York Capital, Vialli avrebbe la carica di presidente, ma l'attuale vicepresidente Antoniorimarrebbe in società come tuttofare. Il reparto tecnico vedrebbe la conferma di Carlo Osti come direttore sportivo, mentre ci sono più dubbi sulla conferma di Sabatini. Giampaolo dovrebbe rimanere, ma questo aspetto andrebbe verificato in seguito.