Cosa c'entra la Brexit con il calciomercato e la Sampdoria? Semplice: l'epocale decisione della Gran Bretagna potrebbe avere significative ripercussioni anche nel mondo del pallone e dei trasferimenti di giocatori. Sì perchè la federazione inglese potrebbe anche decidere di abbassare il tetto massimo di calciatori stranieri, dagli attuali 17 a 12, innescando una reazione a catena.



In caso la FA propendesse per questa strada, si creerebbe un effetto domino che coinvolgerebbe le squadre di club. Parecchie società infatti ad oggi hanno in rosa un numero limitato di giocatori britannici, e sarebbero quindi chiamati a porre rimedio alla situazione sfruttando il mercato estivo. La Sampdoria dal canto suo vanta tra le sue fila un calciatore inglese, quel Ronaldo Vieira già corteggiato a gennaio da parecchie società d'Oltremanica, in particolare dal West Ham.



Secondo Sampnews24.com la proposta che pare sia arrivata sul tavolo di Corte Lambruschini a gennaio per il mediano classe 1998 da 20 milioni di euro rappresenterebbe il punto di partenza per un'eventuale asta, che potrebbe anche arrivare a raddoppiare il valore del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Leeds United e approdato alla Samp l'1 agosto 2018.