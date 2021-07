Nonostante il poco minutaggio a Genova, e la scorsa esperienza allo Spezia, il difensore dellaJuliangode ancora di ottima considerazione in Germania. Il giocatore, arrivato in blucerchiato come erede di Andersen, era molto quotato nel campionato tedesco, e tutt'ora ha estimatori.Recentemente è stata smentita la possibilità di un trasferimento al Fortuna Dusseldorf , nonostante l'interessamento del club, ma dallastarebbero arrivando nuovi sondaggi e manifestazioni di interesse nei suoi confronti. In passato invece Chabot era stato seguito dall'. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere. D'Aversa lo sta valutando, il giocatore vorrebbe rimanere e non è escluso che alla fine possa rimanere alla Samp a giocarsi le sue carte in blucerchiato.