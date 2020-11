Appare piuttosto evidente che il reparto maggiormente in difficoltà della Sampdoria nelle ultime stagioni sia la difesa. L’anno scorso, con l’arrivo di Ranieri, i blucerchiati avevano recuperato solidità pur chiudendo il campionato con 65 reti al passivo, media di 1,7 a partita. Durante questa stagione il trend sembra leggermente migliorato, perché la squadra genovese ha incassato 11 gol in altrettante partite, media matematica di 1 marcatura ad incontro per gli avversari. La fragilità, però, resta.



Ci sono anche altri dati che faranno riflettere l’allenatore, come ad esempio il fatto che nelle ultime 12 partite disputate, la Samp abbia preso gol in 11 occasioni. La casella 'reti subite’ è rimasta a zero soltanto in Sampdoria-Lazio, per trovare un altro ‘clean sheet’ bisogna risalire a Sampdoria-Cagliari dello scorso luglio. In mezzo, il Doria ha incassato in sette circostanze almeno due o più reti, mettendo a referto complessivamente 22 marcature al passivo. Sono numeri che qualche grattacapo a Ranieri lo stanno creando, specialmente considerando la doppia indisponibilità di Tonelli e Augello.



C’è pure un’altra statistica che restituisce l’idea di quanto sia un momento piuttosto particolare per la Samp. Nel 2020 è infatti la formazione a cui sono stati fischiati più rigori contro: addirittura 11, di cui 10 trasformati dagli avversari. Le componenti sono tanta sfortuna e a volte anche decisioni sbagliate, certo, ma è anche lampante che il Doria soffra non poco nella sua area. Ranieri proverà a mettere mano a questo aspetto dopo la sosta, per restituire la quadratura alla sua squadra-