Le intercettazioni e i dossier trasmesse dai magistrati torinesi ai colleghi genovesi relative all'inchiesta che coinvolge lae la Juventus nell'ambito della vicenda delle plusvalenze fittizie getta ombre anche sui fondi Sace e sulla reale destinazione dello stanziamento per la tanto sbandierata ristrutturazione del centro sportivo blucerchiato 'Mugnaini' durante il regno di MassimoOltre agli interrogativi sulla questione plusvalenze infatti viene dettagliato l'addebito di truffa ai danni dello Stato. Si parla di oltre 62 milioni garantiti dal fondo pubblico Sace in teoria per l'emergenza Covid. Su Il Secolo XIX si legge che secondo la Finanza sarebbero stati, "in primis Blue Cinematografica srl e Blue Line srl". Nelle carte si legge come quel denaro sarebbe già stato "riscattato" grazie alla copertura pubblica dalle banche che lo avevano stanziato. A rimetterci, quindi, è lo Stato.Ci sono poi anche dubbi e nuvole come detto anche sulla questione restyling del Mugnaini e sui"per la riqualificazione del centro di allenamento 'Gloriano Mugnaini' di Bogliasco. Alla luce dell'interruzione dei lavori presso il cantiere e delle situazioni di dissesto delle diverse società coinvolte nella riqualificazione" scrivono gli inquirenti "non si può escludere che almeno una parte delle somme sia stata impiegata per fini diversi rispetto a quelli originariamente previsti in fase di concessione".