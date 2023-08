Ieri la giornata della Sampdoria, a livello di situazioni burocratiche e legali, è stata piuttosto intensa. La mattinata è cominciata con il pagamento degli stipendi di maggio, e dei bonus di dicembre, che avevano di fatto sostituito la mensilità a seguito di accordo tra calciatori e società. La cifra complessiva è di circa 6 milioni, a cui a breve si aggiungeranno altri 8 milioni divisi tra fideiussioni e/o conto capitale. Andrà poi sottoscritta anche la nuova tranche del prestito obbligazionario. Altro step obbligato sulla strada del closing: il deposito del piano di ristrutturazione del debito al Tribunale, passo atteso nel giro di pochi giorni, massimo una settimana.



Il Tribunale è stato comunque presente nella giornata della Samp anche sotto ad un altro aspetto. Ieri infatti, presso la sezione Imprese e proprietà industriale, si è svolta l'udienza di precisazione delle conclusioni sul ricorso ex art. 700 presentato contro la Sampdoria da Sport Spettacolo, la holding legata alla famiglia Ferrero, mirato a bloccare ogni futuro aumento di capitale di Radrizzani e Manfredi. Pieremilio Sammarco, l'avvocato dei Ferrero, ha presentato un'integrazione molto voluminosa. A questo punto la palla passa al giudice.



Paolo Gibelli, magistrato, ha assunto la causa in decisione e adesso si attende soltanto il suo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, previsto entro la fine di questa settimana o al massimo nella prossima. La sensazione secondo Il Secolo XIX è che Gibelli redigerà un provvedimento accurato, in modo da dare un indirizzo preciso anche in vista di futuri nuovi sviluppi. Un ricorso è infatti praticamente scontato.