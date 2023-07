Nella caccia ad Emil Audero sono tre le società maggiormente accreditate: per il portiere della Sampdoria si parla da tempo di Inter, di Lazio, di Juventus e di Fiorentina. Attualmente però sarebbe proprio l'ultimo club quello ad aver impresso l'accelerata finale, forse decisiva per il calciatore.



Secondo Il Secolo XIX la Fiorentina avrebbe aumentato in queste ore il pressing per il numero uno doriano. Addirittura, potrebbe essere trovato un punto d'incontro già in settimana tra i blucerchiati e la squadra di Commisso per portare al Franchi Audero. La nuova proprietà della Samp è consapevole della possibile plusvalenza realizzabile grazie all'ex Juventus, tanto è vero che si è già cautelata riscattando Falcone dal Lecce.