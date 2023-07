Un ruolo cruciale all'interno dell'operazione che ha salvato la Sampdoria è stato quello di Banca Sistema, l'istituto di credito che ha supportato l'intera vicenda. Il Secolo XIX ne ha intervistato l'amministratore delegato, Gianluca Garbi, che ha ricostruito tutti gli ultimi, difficili mesi."A dispetto di quanto spesso scritto, che Banca Sistema fosse il creditore più esposto, la realtà è che al netto della garanzia statale Sace, mai stata messa in discussione da quest'ultima ma anzi confermata,attacca Gerbi. "Ciò detto, la Banca ha assunto un impegno nei confronti delle parti interessate comprese le autorità amministrative e giudiziarie, a fare tutto quanto possibile nei limiti dei propri ambiti per evitare la liquidazione giudiziaria di una squadra con così tanta storia e rilevanza anche internazionale. Essendo noi fra i principali interlocutori del mondo calcio, avendo come clienti la metà delle squadre,economico-finanziaria, e la liquidazione non andava in quella direzione. Siamo andati avanti noi, avevamo l'obbligo morale di cercare di dare una mano alla Sampdoria, nell'interesse dell'intero sistema.Noi davanti alle difficoltà e qualche non tanto velata minaccia legale non abbiamo mai abbandonato la squadra. Siamo stati tenaci nel cercare di mantenere la barra dritta, come del resto successo in altre situazioni".La deriva economica della Samp?La situazione economica della Sampdoria post Covid non era diversa datante altre società italiane e europee.Devo riconoscere che i, costretta a svendere i calciatori. Penso ai casi Sabiri e Colley. Ma anche il reclutamento di nuovi calciatori per una società che questi comunicati davano per "fallita" non penso sia stato possibile.Questi comunicati, forse fatti nel tentativo di forzare l'uscita dell'allora proprietario Ferrero, dettato immagino da personalismi, hanno generato la situazione di crisi e rischiavano di portare alla liquidazione giudiziale. La decisione del Cda di aderire alla composizione della crisi ci ha consentito, in linea con lo spirito della stessa norma, di continuare a fornire finanza autoliquidante alla società con l'autorizzazione dell'esperto, Bissocoli, facendo guadagnare tempo per cercare di trovare una soluzione diversa dalla liquidazione"."Fin dall'inizio abbiamo datocon lui e i suoi principali finanziatori, senza riscontro" prosegue Gerbi. "Solo dopo le indiscrezioni su Radrizzani, si è fatto vivo ed è stata fissata una call. Alla fine siamo stati l'unica banca che ha dato il parere favorevole anche alla proposta di Barnaba. Il supporto dei Garrone?Io sono pronto, a titolo personale, a cercare di convincere Radrizzani, che non conoscevo e che comunque non ne ha bisogno, a dare spazio a altri azionisti per entrare con una minoranza. Se si vuole fare risalire la Samp velocemente in A aggiungere risorse a quelle di Radrizzani potrebbe far raggiungere più velocemente l'obiettivo.".L'incontro tra Radrizzani e Ferrero è stato molto movimentato, addirittura Gerbi è andato spesso a recuperare fisicamente il Viperetta che voleva lasciare il tavolo: "Ho cercato di capire meglio i punti di partenza e contribuire più che altro nelGrazie anche a Gianluca Vidal, Matteo Manfredi, Fedele Pascuzzi, Ugo De Vivo e gli altri consulenti presenti, è stato trovato un punto d'incontro. Immagino che nessuno lo consideriOra mancano solo alcuni ultimi passaggi formali, come l'omologa del piano, per la definitiva chiusura della procedura di ristrutturazione. Spero che le ultime schermaglie possano essere superate per voltare pagina e consentire a tutti di uscire a testa alta dalla vicenda".E sulle altre cordate? ". Vidal penso abbia incontrato tantissimi soggetti, ma il suo mandato era limitato dall'importo minimo che avrebbe dovuto ottenere dalla vendita. La proposta di Wrm (Raffaele Mincione) era valida. L'unico difetto era forse l'assenza di un'esperienza nella gestione di un club. Penso che avrebbe potuto essere portata avanti con qualche partner con competenze nel settore.Una delle cose che vengono imputate a Banca Sistema è di 'finanziare' Radrizzani: "Radrizzani ha proprietà e finanze proprie per supportare questa operazione. Basti pensare al Leeds che sta cedendo e alle conseguenti plusvalenze.e ben coperto da garanzie all'interno della procedura della composizione negoziata sotto l'ombrello del tribunale di Genova. Purtroppo le informazioni riservate circolate su aspetti collegati al finanziamento hanno già creato danni, mettendo a rischio l'operazione con potenziali gravi risvolti anche di ordine pubblico.Grande merito al CdA: ". L'avvocato Romei non solo è andato a "ripescare" Radrizzani, ma si è speso tantissimo, spesso ingoiando attacchi che arrivavano da tutte le parti. Bosco ha tenuto sotto controllo i numeri della società e nonostante le pressioni sono stati tutti sempre lucidi, consapevoli di operare all'interno di una procedura autorizzata dal tribunale. Lanna ha contribuito nel calmare gli animi, specie con la tifoseria angosciata dalla situazione. Senza dimenticare Ienca, che non ha mancato di prendersi le sue responsabilità"