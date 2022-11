Si sta già muovendo il calciomercato per la Sampdoria, coinvolgendo in particolare Abdelhamid Sabiri, attualmente impegnato con il Marocco al Mondiale. L'interesse della Fiorentina sarebbe così deciso che la dirigenza del club toscano sarebbe volata a Doha proprio per seguire da vicino le prestazioni del trequartista.



I viola, secondo La Nazione, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di due giocatori, il connazionale di Sabiri Youssef Maleh e il centrocampista Szymon Zurkowski. La Sampdoria, dal canto suo, chiede 15 milioni per Sabiri, ma dovrebbe valutare anche di quanto potrebbe abbassarsi la sua valutazione in caso di permanenza a Genova.