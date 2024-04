Sampdoria, la gioia di Stojanovic: 'Grazie dell'atmosfera, abbiamo cambiato mentalità'

Un po' a sorpresa, tra i protagonisti del successo dellaieri sera con la Ternana c'è anche Petar. Dopo una stagione non sempre positiva, il terzino si è preso la copertina nel match con gli umbri: l'ex Empoli ha marcato la rete del 2-1, e ha servito a De Luca gli assist per la sua seconda e terza rete., ma prima di tutto sono felice per la vittoria: si tratta di un risultato importante, tutti noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e dobbiamo impegnarci ancora di più per realizzarlo il prima possibile" ha detto nel post gara.

Abbiamo visto che i subentrati sono stati decisivi, siamo tutti disponibili e dobbiamo lottare in campo anche se entriamo solo per 5 minuti. L’importante è allenarci bene, rimanere sereni. Abbiamo passato tanti momenti difficili, anche io ho fatto diversi sbagli, ma questo è il calcio. L’importante è guardare avanti, siamo felici della classifica e dobbiamo continuare così" prosegue poi lo sloveno.Stojanovic racconta così la rete: "Ho visto subito, quando Kasami ha preso palla, cheSono felicissimo. Tutti vogliamo giocare tanto - conclude - io sono entrato quasi alla fine ma voglio dimostrare che ho voglia di giocare bene. Devo ringraziare i compagni, sono tutti stati con me anche nei momenti difficili, e lo sono anche ora nei momenti belli. Come squadra siamo troppo forti, troppo uniti, e dobbiamo proseguire su questa strada"