Sampdoria, le pagelle di CM: De Luca si porta a casa il pallone, che ingresso di Stojanovic

incolpevole sul gol di Pereiro, attento in tutte le altre circostanze.pochi fronzoli e tanta sostanza. Regge bene il diretto marcatore, diligente e attento. E’ quello che gli si chiede.: dietro tiene bene, sfiora anche la rete con un inserimento e zuccata di testa in avvio di secondo tempo.fa una gran partita per oltre un’ora, ma è fuori posizione in occasione della rete del pareggio umbro. Per il resto del match, concentrato.discreto nel primo tempo, nella ripresa non segue Pereiro quando l’attaccante rossoverde si inserisce per la zuccata del pareggio. Sembra un po’ condizionato dalla pubalgia, non ha la brillantezza dei tempi d’oro.

(dal 30’ s.t.: spinge, si inserisce e grazie ad un suo scatto il Doria trova il raddoppio. Lucido davanti a Iannarilli con un pallone che pesa una tonnellata, al termine di un’azione splendida, poi si prende pure il lusso di dare a De Luca l’assist del 3-1 e del 4-1): avvio subito frizzante, con una palla buona sul mancino che non sorprende Iannarelli. Poi solito peso in mezzo al campo.: solito cervello blucerchiato, sempre al posto giusto, nel cuore dell’azione e vicino al compagno per lo scarico.parte un po’ con il freno a mano tirato, ma con il passare dei minuti recupera confidenza e fiducia, si fa trovare in mezzo al campo e imposta anche le transizioni.

(dal 30’ s.t.: Pirlo prova il tutto per tutto e mette dentro un’altra punta di ruolo, la terza insieme a Borini e De Luca. Entrando aumenta la pericolosità doriana. Sfiora il gol): trova il cross che genera il rigore. Male però in occasione della rete del pareggio ospite, lascia troppo spazio a Casasola per il cross. Il 3-1 invece nasce da un suo slalom gigante incredibile.: si ritaglia una conclusione ghiottissima, su cui Iannarilli fa un vero e proprio miracolo. Oggi meno lezioso rispetto allo scorse prestazioni al Ferraris, prova a velocizzare l’azione quando la palla transita nella sua zona.

(dal 19’ s.t.: scalda le mani a Iannarilli con una botta in porta che il portiere toglie dallo specchio. Regala il pallone a Stojanovic con un tocco geniale. La sua qualità era ed è cruciale per la Samp): glaciale dal dischetto, infila Iannarilli e trova il settimo gol stagionale. Peccato per il gol che si divora allo scadere. Poco male: lotta come un toro, e infila un pallone splendido sotto all’incrocio che equivale alla cassazione della partita. Poi chiude con una tripletta. Rinato.All.: riecco la Sampdoria di novembre, quella che vinceva e convinceva. Con il rientro dei giocatori, la squadra blucerchiata ritrova alternative e brillantezza. Va in vantaggio, si fa rimontare, e poi schianta gli avversari con il gioco e le idee. Entusiasmo a mille, piena zona playoff, ora ci si può divertire.