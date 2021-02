Nelle frequenti rotazioni di Claudio Ranieri, c’è un giocatore rimasto ai margini della formazione blucerchiata. E’ Antonino La Gumina, attaccante per cui recentemente è scattato l’obbligo di riscatto da parte della Sampdoria, ma destinato a lasciare Genova. In realtà, Corte Lambruschini lo avrebbe ceduto anche a gennaio, avesse avuto i fondi per riscattarlo anticipatamente. Il Doria lo avrebbe poi girato in Serie B, presumibilmente in prestito.



Recentemente per La Gumina ci ha provato l’Honved, ma senza incontrare l’assenso del giocatore. Nel frattempo, Ranieri ha smesso di convocarlo. La versione de Il Secolo XIX è quella di un’esclusiva scelta tecnica. Secondo il quotidiano non ci sarebbe nessuna dietrologia punitiva e non c’entrerebbe neanche il mercato.



Questa versione però stride con altre scelte di Ranieri, che spesso ha convocato pure giocatori infortunati. Il caso più recente è quello di Gabbiadini, che il tecnico ha portato in panchina con la Fiorentina sapendo di non poterlo utilizzare per ‘tornare a respirare l’aria di spogliatoio’. Non è quindi da escludere che le mancate convocazioni possano riguardare la vicenda di mercato, con la Samp che in estate dovrà versare la prima tranche dei 5,5 milioni pattuiti a suo tempo con l’Empoli per il riscatto.