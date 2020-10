Una delle opzioni per l'attacco della Sampdoria durante la sessione estiva di calciomercato era quella di cedere Antonino La Gumina, arrivato lo scorso gennaio dall'Empoli e mai impiegato con continuità da Claudio Ranieri. La dirigenza blucerchiata aveva preso in considerazione la possibilità di cedere il giocatore, ma la sua situazione risultava abbastanza ingarbugliata.



Il problema era rappresentato dal fatto che La Gumina è tecnicamente in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli. La clausola scatterà a febbraio, e per prestare il giocatore il Doria avrebbe dovuto anticipare il riscatto da 6 milioni per poi prestare successivamente il giocatore. Questa mossa però secondo Il Secolo XIX avrebbe rischiato di sballare i conti di Corte Lambruschini, per tale motivo La Gumina è rimasto a Genova.