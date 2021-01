L'attaccante della Sampdoria Antonino La Gumina non ha ancora trovato il primo gol in Serie A con la maglia blucerchiata, nonostante sia a Genova ormai da un anno. Il poco minutaggio racimolato ha sicuramente contribuito, ma il giocatore non è riuscito a trovare un suo spazio fisso nelle rotazioni di Ranieri, anche se ultimamente spesso il mister doriano lo ha impiegato per far rifiatare Quagliarella.



Nonostante ciò però sembrerebbero esserci alcuni interessamenti per il centravanti palermitano. Secondo Il Secolo XIX delle società si sarebbero mosse per il giocatore, ma la Samp non ha la possibilità di cederlo. Questo perché i blucerchiati prima dovrebbero riscattarlo dall'Empoli, sborsando i 6,5 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio. Una cifra che il Doria attuale non può permettersi, anche perché il tetto dopo la deroga concessa all'indicatore di liquidità si attesta a 2,5 milioni.



Alla motivazione economica poi si aggiunge anche una considerazione numerica: attualmente La Gumina è l'unico calciatore in attacco come potenziale sostituto di Quagliarella, e considerando le parole di ieri di Osti e Ranieri è probabile che tale rimarrà sino a giugno.