I tifosi della Sampdoria, encomiabili sino ad oggi per sostengo e attaccamento alla squadra, esasperati da una situazione ai limiti della realtà, sabato sera hanno utilizzato la partita dei blucerchiati con lo Spezia per esternare il loro malcontento e la loro preoccupazione. I sostenitori doriani, durante la gara con i bianconeri, hanno portato alla sospensione per alcuni minuti della partita tramite un fitto lancio di fumogeni in campo. Nel mirino della contestazione, ovviamente, Ferrero e Garrone ma anche le istituzioni sportive, ree a suo tempo di non aver vigilato sul passaggio di mano del club. I doriani contestano anche alcuni atteggiamenti e decisioni recenti da parte dei vertici del calcio.



Le scene di sabato però non sono andate a genio alla Lega Calcio, che ha scritto due lettere, indirizzate una al presidente della Sampdoria Marco Lanna e una alla Questura di Genova. All'interno della comunicazione rivolta a Corte Lambruschini viene chiesto al numero uno blucerchiato quali iniziative avesse adottato per il riconoscimento dei tifosi, 'colpevoli' di non aver tenuto un "comportamento conforme tra le mura dello stadio".



Dello stesso tenore anche il messaggio alla Questura, che però si era già mossa autonomamente per esaminare i video e capire da chi fosse partito il lancio di fumogeni, in modo da identificare i responsabili, che rischiano oltre al Daspo anche la possibilità di sanzioni da parte della Sampdoria stessa.