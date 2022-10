La comparsata al Ferraris di Massimosta facendo discutere molto in seno alla. Le scorie sono tutt'altro che superate, e nei prossimi giorni si capirà se la situazione potrà essere superata o se, come da comunicato ufficiale di ieri, il CdA prenderà in considerazione l'ipotesi delle dimissioni. Già ieri pomeriggio il board blucerchiato, Lanna, Romei, Panconi e Bosco, si è nuovamente confrontato in una riunione in videoconferenza, dopo che già era andato in scena un faccia a faccia subito dopo la partita, e da questo confronto è nato il comunicato ufficiale.Nei prossimi giorni quindi il Consiglio cercherà di capire se ci sono leper proseguire l'incarico in autonomia, ma l'idea delle dimissioni non è nuova: era già uscita, non in maniera ufficiale, dopo l'incontro di Milano tra Stankovic e Ferrero.Ferrero nel frattempo, scrive Il Secolo XIX, ha fatto sapere di, e non ha quindi spiegato le ragioni del suo arrivo a Genova. Qualcuno le interpreta addirittura come un "messaggio" lanciato a Edoardo. La versione del Viperetta è che Ferrero ha preso atto della scelta di Lanna di lasciare la Tribuna al momento del suo arrivo. L'imprenditore romano considera il presidente come(anche se in realtà la figura di Lanna gli è stato suggerita), tuttora proprietaria della società blucerchiata, nonostante sia in un trust, con il rapporto fiduciario che ne consegue. Adesso Vidal potrebbe cercare di capire se nel Consiglio qualche componente non si senta in sintonia con la proprietà, o viva una sensazione dia causa di questa ingombrante presenza, valutando quindi le dimissioni.