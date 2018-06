Walter Sabatini si è insediato alla Sampdoria da solo 24 ore, ma iniziano già a circolare le prime idee di mercato del nuovo dirigente blucerchiato. La prima è quella di Razvan Marin, centrocampista centrale e all'occorrenza anche trequartista di proprietà dello Standard Liegi. Classe 1996, nato in Romania e cresciuto nella scuola calcio di Hagi sotto gli occhi del Maradona dei Carpazi prima di passare al Viitorul, Marin è un pallino di Sabatini, che aveva provato a prenderlo sia ai tempi della Roma che durante la sua esperienza all'Inter.



Ora però con la Sampdoria si aprono nuovi scenari di mercato. Secondo alfredopedulla.com dopo il naufragio della trattativa Lovro Majer il Doria potrebbe andare in maniera decisa su Marin, che per ruolo dovrebbe però essere il sostituto naturale di Lucas Torreira. I rapporti tra Sabatini e lo Standard Liegi sono ottimi, e la pista che conduce al centrocampista andrebbe seguita in maniera concreta.