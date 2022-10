La partita con la Cremonese è, per definizione di mister Stankovic, un derby tra le ultime in classifica. La Sampdoria, questo derby, vuole e deve vincerlo e per farlo l'allenatore serbo potrebbe effettuare qualche modifica all'undici visto nelle ultime uscite, approfittando anche delle indicazioni di Coppa.



Ad esempio, al centro della difesa ci sono due ballottaggi: uno è tra Amione e Ferrari, l'altro tra Murru e Augello. I favoriti dovrebbero essere l'ex Verona e il terzino sardo, con Ferrari che potrebbe dare il cambio all'argentino a gara in corso. Recuperati Colley e Bereszynski, entrambi saranno al loro posto allo Zini. Più dubbi a centrocampo: Rincon ha smaltito l'affaticamento rimediato con l'Ascoli, ed è recuperato anche Vieira. In cabina di regia, insieme al General, potrebbe però sistemarsi Verre, in fiducia dopo il gol all'Ascoli, al posto di Villar o proprio Vieira.

Davanti, tanti ballottaggi: dietro a Caputo, in pole, potrebbero sistemarsi Djuricic, Pussetto o Gabbiadini (che potrebbe partire dalla panchina) e Sabiri, in ballottaggio con Leris.



Probabile formazione Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Amione, Murru; Rincon, Verre; Sabiri, Djuricic, Pussetto; Caputo. All. Stankovic.