La Sampdoria e Claudio Ranieri sono pronti ad affrontare una partita che, per il tecnico blucerchiato, è sempre speciale, ossia quella con la Roma. L'allenatore doriano ha preparato la sfida con alcuni dubbi di formazione, dovuti a infortuni e squalifiche.



Il primo problema è quello a destra in difesa, dove mancherà Ferrari sino a fine mese mentre Bereszynski che andrà in panchina, ma ancora non è pronto per tornare in campo. Sulla fascia dovrebbe quindi adattarsi nuovamente Yoshida, l'alternativa è Thorsby che però si trova meglio a centrocampo. Al centro della difesa, decisione obbligata con Colley e Tonelli mentre a sinistra si sistemerà Augello. Consueta linea a quattro a centrocampo: a destra dovrebbe rientrare Candreva, sostituendo Damsgaard, a sinistra ancora Jankto dal primo minuto con Ekdal e Thorsby favoriti su Silva.



Davanti, complice la squalifica di Keita, Ranieri potrà scegliere solo tra quattro giocatori: Ramirez e La Gumina probabilmente partiranno dalla panchina, destinato a partire dal primo minuto Quagliarella, probabilmente in coppia con Verre.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri.