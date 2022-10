Cambia qualcosa Stankovic in vista della partita con la Roma di questa sera. L'allenatore serbo della Sampdoria sembra intenzionato a passare al 4-4-2, riportando nella posizione di attaccante Manolo Gabbiadini. Con lui, molto probabilmente, ci sarà Francesco Caputo alla ricerca di un gol che potrebbe ridare fiducia e entusiasmo all'ex Sassuolo.



Novità grosse a centrocampo, dove sulla corsia di destra potrebbe sistemarsi Mehdi Leris. A fare posto all'esterno francese dovrebbe essere Sabiri, diretto verso la panchina. Sulla sinistra, fiducia a Djuricic mentre completeranno il reparto in cabina di regia Villar e al suo fianco Rincon. Un solo cambio in difesa, peraltro obbligato: out Murillo, infortunato di lungo corso, dentro Ferrari al fianco di Colley, con Bereszynski e Augello sulle corsie.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic.