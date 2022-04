Sarà una Sampdoria sostanzialmente identica alla squadra che ha affrontato una settimana fa la Roma, quella impegnata in serata al Dall'Ara con il Bologna. Mister Giampaolo, complici alcuni infortuni ed indisponibilità, riproporrà in blocco l'undici sconfitto 0-1 dai giallorossi al Ferraris. Gli unici ballottaggi sono in difesa. Davanti ad Audero, linea a quattro con Bereszynski, Colley, uno tra Ferrari (in vantaggio) e Yoshida, e uno tra Murru (anche lui avanti) e Augello.



A centrocampo, Rincon sostituirà l'acciaccato Ekdal, e verrà affiancato da Thorsby e Candreva. Attacco a due Caputo-Sabiri, con Quagliarella pronto a subentrare, sostenuto da Stefano Sensi in posizione di trequartista.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri, Caputo. All. Giampaolo.