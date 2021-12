“Andiamo a Roma a prenderci il regalo di Natale” ha detto mister D’Aversa per caricare la Sampdoria in vista della trasferta all’Olimpico. Missione difficile, ma I blucerchiati sperano di riprendere quanto lasciato sul campo con il Venezia. La formazione sarà sostanzialmente la stessa, anche se con alcune piccole variazioni sul tema rispetto a domenica scorsa.



In porta, ad esempio, come annunciato dallo stesso D’Aversa non ci sarà Emil Audero, toccherà quindi al romano Wladimiro Falcone difendere I pali blucerchiati. Linea difensiva a quattro con a destra Bereszynski – possibile uomo mercato accostato proprio ai giallorossi – e a sinistra Augello. Centrali Colley e Yoshida. In mezzo al campo, scelte obbligate considerando l’indisponibilità di Verrre. Partiranno Candreva, Silva, Ekdal e Thorsby. Ballottaggio in attacco: Gabbiadini sembra recuperato dal fastidio al ginocchio accusato con il Venezia, se sta bene l’ex Napoli è insostituibile in questo momento. Di fianco a lui, ballottaggio Quagliarella-Caputo con il primo in vantaggio.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella.