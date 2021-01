Mancano poche ore a Parma-Sampdoria, una partita per cui Ranieri ha chiesto ai blucerchiati di ritrovare quelle motivazioni che spesso sono mancate dopo le vittorie di questa stagione. Per restituire vivacità alla manovra, l'allenatore doriano sembra intenzionato a riproporre il 4-4-2, questa volte però con due punte 'vere'. La coppia in vantaggio dovrebbe essere quella composta da Quagliarella e Keita. Parlando di Torregrossa infatti Ranieri ha detto: "Più sta con noi e più aumenta la sua autonomia, potrebbe anche partire dall'inizio ma non sono sicuro riesca a sostenere ancora tutta la partita". Il nuovo numero 9 blucerchiato probabilmente andrà quindi in panchina.



Scelte obbligate in difesa, dove Tonelli è ancora out. Quindi, la Samp si schiererà con Bereszynski a destra, Augello a sinistra e Colley-Yoshida al centro. Ballottaggi a centrocampo: rientra Jankto, si gioca un posto con Damsgaard, a destra invece spazio a Candreva. Thorsby in mezzo va al ballottaggio con Ekdal, confermato invece Silva.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri.