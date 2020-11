Ancora una volta, sir Claudio Ranieri sarà chiamato a fare di necessità virtù in vista di Cagliari-Sampdoria, in programma domani in Sardegna. In realtà, il tecnico blucerchiato qualche cambiamento di formazione lo avrebbe pure apportato, ad esempio inserendo Keita in avanti per far rifiatare Quagliarella, o magari risistemando Candreva sulla destra, ma l'infortunio dell'attaccante e le condizioni dell'esterno, ancora non perfette, dovrebbero indurre il mister blucerchiato a ripresentare una formazione sostanzialmente invariata rispetto al derby.



Davanti ad Audero quindi, nel consueto 4-4-2 (o 4-4-1-1, che dir si voglia) spazio alla linea formata da Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello, mentre a centrocampo dovrebbero rivedersi sulla corsia di destra Jankto, grande protagonista delle ultime due partite, mentre dalla parte opposta agirà il baby Damsgaard. Difficile anche che Ranieri rinunci ad Ekdal, anche se è uscito acciaccato dal derby. In panchina in teoria ci sarebbe anche Silva, questo potrebbe essere uno dei dubbi di formazione ma l'allenatore dovrebbe confermare ancora una volta lo svedese con al suo fianco Thorsby. Non ci sono dubbi invece in attacco, dove le scelte sono obbligate. La prima punta sarà Quagliarella, in veste di rifinitore/seconda punta invece si piazzerà Gaston Ramirez.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.