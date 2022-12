La Sampdoria è tornata in campo a Bogliasco, dopo la pausa concessa da Dejan Stankovic in occasione delle festività natalizie. I blucerchiati oggi si sono dedicati ad attivazione atletica, possessi di palla e partitella conclusiva a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, si segnalano le condizioni di Harry Winks e Manuel De Luca, che si sono dedicati ad un lavoro differenziato. Ancora terapie e fisioterapie invece per Andrea Conti, Fabio Quagliarella e Ignacio Pussetto. Per domani il programma prevede una doppia seduta d'allenamento.