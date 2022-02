. Prima il cambio di allenatore con il ritorno del Maestrodopo due stagioni, poi i nuovi acquisti, in particolareche potrebbero cambiare il volto della squadra doriana. Tanti attaccanti a disposizione di Giampaolo e il rebus suda risolvere.– Come era prevedibile Giampaolo ha fin dalla sua prima partita cambiato il volto della squadra,, sistema di gioco che utilizzò anche al Milan con risultati rivedibili. In questo cambiamento,. L’ex Inter è stato di gran lunga il miglior giocatore della Samp nella prima parte di stagione (6 gol e 5 assist), tutto questo potendo agire sulla corsia destra, dove da sempre può sfruttare la sua capacità di crossare e chiudere l’azione inserendosi in area. Con Giampaolo adesso la situazione è cambiata: nel nuovo modulo infatti Candreva sarà utilizzato o come mezzala o come trequartista (come schierato nella prima partita del nuovo ciclo contro lo Spezia). In questa nuova posizione potrebbe rendere meno di quanto fatto fino adesso e questo è il primo ostacolo che Giampaolo dovrà superare.– Un mercato molto attivo quello della Samp, in totale sono 6 i nuovi giocatori a disposizione di Giampaolo (). Di questi, tre potrebbero diventare presto dei titolari, ovvero Rincon, Sensi e Supryaga. Per quanto riguarda Rincon, sarà il centrocampista di rottura che Giampaolo aveva già avuto al Torino e si contenderà un posto con Ekdal e Thorsby. Mentre per Sensi sembra scontato (infortuni permettendo) che agirà dietro i due attaccanti o come mezzala, da capire chi alla lunga Giampaolo vedrà meglio tra lui e Candreva in quelle posizioni. Da Sensi tutta la Sampdoria si aspetta molto, è un giocatore che se sta bene fisicamente può garantire qualità in mezzo al campo che a questa rosa mancava. Situazione a parte per Supryaga, che si inserisce in un reparto di attacco già molto affollato.– Se già in attacco ogni domenica con D’Aversa c’era il ballottaggio trasu chi sarebbe partito titolare, adesso alla corsa si aggiunge il nuovo talento ucraino, comprato dal ds Faggiano negli ultimi giorni di mercato. Dando per scontata (almeno per il momento) la presenza di, vista anche la stagione positiva che sta facendo,. Quagliarella, che tra infortuni, poco minutaggio e prestazioni non buone, sta facendo probabilmente la sua peggior stagione in maglia doriana, adesso non sarà più l’unico “rivale” di Caputo. Con Giampaolo però, l’ex Napoli ha anche vissuto le sue migliori annate in assoluto (19 e 26 gol), chissà se questo legame tra i due farà tornare l’ex Napoli a brillare e segnare ancora.