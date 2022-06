Occhi puntati in casa Sampdoria anche sulle possibili uscite di mercato. Nessuno è incedibile, per i blucerchiati, e nell'ottica rientra anche il terzino Bartosz Bereszynski. Il polacco, punto fermo dei blucerchiati e della Nazionale, ha recentemente rinnovato, ha parecchio mercato ed è un nome spendibile. Il giocatore non vorrebbe assolutamente lasciare Genova, forte dell'accordo sino al 2025, ma a fronte di un'offerta importante potrebbe partire.



Secondo Il Secolo XIX su Bereszynski sarebbe forte l'interesse della Roma, alla ricerca di un tassello in quel ruolo. Si attende una mossa ufficiale dei giallorossi, mentre l'Inter, che si era interessata a Bereszynski a gennaio, sembra essersi defilata.